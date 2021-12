Wagen schleudert in Wittenberg über eine Verkehrsinsel

Wittenberg/MZ - Nach Angaben der Unfallbeteiligten befuhr ein 35-jähriger Citroen-Fahrer am 9.12.2021 um 15 Uhr in Wittenberg die B 187 aus Richtung T-Stück kommend in Richtung Mühlanger, als er ins Schleudern kam. Nachfolgend rutschte der Citroen über die mittlere Verkehrsinsel der Dresdener Straße, wo es anschließend zum Zusammenstoß mit einem wartenden Ford kam.

Die 66-jährige Fahrerin befand sich an der Haltelinie vor der Lichtzeichenanlage aus Richtung Mühlanger kommend in Richtung T-Stück in der linken Fahrspur. In der weiteren Folge kam der Citroen auf dem Fuß-und Radweg vor der Dresdener Straße 1 zum Stillstand. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Zudem wurde bei der Unfallaufnahme festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 0,3 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet, hieß es von der Polizei am Freitag.