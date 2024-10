Bei Unfällen wurden am 30. September in Witenberg zwei Radfahrer verletzt

Wittenberg/MZ - Am 30. September fuhr gegen 13.45 Uhr ein 69-jähriger Fahrer eines Pkw VW von einem Grundstück im Teucheler Weg in Wittenberg auf die Feldstraße auf.

Dabei übersah er eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte Radfahrerin und kollidiert mit ihr. Die 75-jährige Frau stürzt mit ihrem Pedelec. Sie verletzte sich leicht und musste medizinisch versorgt werden. Der Sachschaden war an beiden Fahrzeugen gering.

Ebenfalls am 30. September fuhr gegen 16.50 Uhr ein 62-jähriger Radfahrer aus einem Grundstück in der Friedrichstraße in Wittenberg heraus und kollidiert mit einer ordnungsgemäß auf dem Radweg der Friedrichstraße fahrenden 54-jährigen Radfahrerin. Bei dem Sturz verletzten sich beide leicht und mussten medizinisch versorgt werden. Der Sachschaden war an beiden Fahrrädern gering.