Von Kunden abgeschnitten: Genusshaltestelle in Tornau gerät in finanzielle Schieflage

Die Genusshaltestelle in Tornau war vier Wochen wegen einer Baustelle von den Kunden abgeschnitten. Inhaberin geriet in finanzielle Schieflage. Sie fordert nun eine Entschädigung.

Tornau/MZ - „Hier steckt mein ganzes Geld drin, mein Herz und meine Kraft“, sagt Elke Grosskopf. Der gelernten Restaurantfachfrau stehen die Tränen in den Augen. Noch immer merkt man der Unternehmerin die Verzweiflung an, mit der sie Tag für Tag versucht hat, ihren kleinen Laden, die Genuss-Haltestelle im beschaulichen Tornau, am Laufen zu halten.