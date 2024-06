Welche Meldungen aus Wittenberg und Gräfenhainichen im Juni 1924 in die Zeitungen finden und welche Vereine in Piesteritz, Straach und Kemberg Jubiläen feiern.

Wittenberg/MZ. - Den Tod des langjährigen Stadtarztes Dr. Thassilo Schmidt beklagte Wittenberg im Juni 1924. Nach kurzer schwerer Krankheit starb er im Alter von 61 Jahren. Er habe sich „des Rufes eines tüchtigen, erfahrenen Arztes“ erfreut, dessen Diagnosen sich meist als richtig erwiesen, so die Wittenberger Zeitung am 26. Juni in einer Art Nachruf. Einen Namen machte er sich als Förderer unter anderem des Ruderklubs und der Druiden-Loge. „Begabt mit einer köstlichen – Grobheit, besaß er doch einen herzerfreuenden, gesunden Humor, dem er oft in manchmal recht drastischer Weise Ausdruck verlieh.“

„Der Bund der Kinderreichen, Ortsgruppe Wittenberg, bittet die Eltern starker Familien um das Erscheinen in der heute abend in der Sonne stattfindenden Versammlung“, kündigte das Wittenberger Tageblatt am 13. Juni an. „Es sind in Wittenberg über 100 Familien vorhanden, welche mehr als 4 Kinder haben, selbige haben vor einigen Wochen einen festen Zusammenschluß herbeigeführt.“

Hundefänger wird vermisst

„Wo bleibt der Hundefänger?“, fragte am 6. Juni die Zeitung. In den Anlagen würden sich derzeit so viele nicht angeleinte Hunde herumtreiben, dass bereits arger Schaden angerichtet sei. „Leider haben wir keinen Hundefänger mehr“, hieß es. „Er würde ein gutes Geschäft machen.“ Stattdessen greife die Schutzpolizei energischer durch. „Hat doch erst dieser Tage ein an den Anlagen wohnender Wittenberger Geschäftsmann für einen derartigen Fall 75 Mark bezahlen müssen.“

Ein tierisches Vorkommnis anderer Art wurde im Tageblatt am 21. Juni geschildert. „Ein ausgeschwärmtes Bienenvolk konnte gestern mittag in der Jüdenstraße an einer Marquise des Grundstücks Nr. 7 von dem Imker Herrn Kaaz geborgen werden. Das Schauspiel des Einfangens hatte eine große Anzahl Personen angelockt. Nach mühevoller 2stündiger Arbeit wurde das Volk geborgen.“

Einen erheblichen Temperaturrückgang vermeldete die Zeitung für den 3. Juni und die Nacht darauf. Empfindlichere junge Pflanzen hätten Schaden genommen. Auch die darauffolgenden Nächte waren nicht gut für das Gemüse. Am 11. Juni schrieb die Zeitung, dass Bohnen und frisch gepflanzte Gurken erfroren seien. „Auch haben hier und da die Kartoffeln unter den Nachtfrösten gelitten.“

Von der Piesteritzer Gemeindevertretersitzung berichtete die Zeitung am 7. Juni: „Unter Punkt Verschiedenes teilt Gem.-Vorst. Kuntz mit, daß der Antrag auf Wiedereinrichtung des Postamts von der Oberpostdirektion abgewiesen ist. Es wird beschlossen, den Antrag nochmals zu erneuern und das Postamt Kleinwittenberg zu ersuchen, die Briefkästen zweimal am Tag leeren zu lassen.“ Weiter hieß es: „In den Gemeindehäusern sollen die Gas-Anschlüsse hergestellt werden, und die Ausführung derselben wird der hiesigen Firma Romming übertragen.“

Hunderte Turner erwartet

„Der Turnverein Frisch auf Kleinwittenberg-Piesteritz feiert am 28. und 29. Juni sein 25. Stiftungsfest verbunden mit Fahnenweihe“, kündigte die Zeitung eine Woche vorher an. „Die sportlichen Veranstaltungen finden auf dem neu hergerichteten Piesteritzer Sportplatze (Nähe der Munitionsanstalt) statt. 18 auswärtige Vereine mit über 500 Teilnehmern haben bereits ihr Erscheinen zugesagt, weitere Meldungen stehen noch aus.“ In Straach feierte der dortige Turnverein Friesen ebenfalls am 29. Juni sein 15. Stiftungsfest, verbunden mit Fahnenweihe. Dazu hatten sich 25 Vereine mit etwa 400 Turnern gemeldet.

Aus damals Bad Pretzsch, meldete die Zeitung am 3. Juni, dass das Hauptgebäude des Schlosses an den Harmoniumfabrikanten Fritz Köhler in Leipzig verpachtet wurde. „K. wird seinen umfangreichen Betrieb mit dem 1. September d. Js. nach hier verlegen, womit in unsere Stadt dann die erste Industrie einzieht. Dies ist für die Stadt ein Ereignis von nicht zu unterschätzender Bedeutung.“

Schwere Technik fuhr am 16. Juni bei Bad Schmiedeberg auf. „Zur Weiterführung der Arbeiten auf dem Sportplatzgelände im Großwiger Wäldchen traf heute ein vom Rittergut Großwig zur Verfügung gestellter Dampfpflug ein, mit dessen Hilfe die Um- und Durcharbeitung des Bodens schnellstens gefördert werden wird“, hieß es.

Aus Söllichau wurde in der Nacht zum 10. Juni ein Feuer im Stallgebäude des Landwirts Kersten gemeldet. „Infolge der günstigen Wasserverhältnisse konnte das Feuer auf seinen Herd beschränkt werden, doch ist der Schaden nicht unbeträchtlich, da Getreidevorräte dem Feuer zum Opfer gefallen sind. Das Vieh konnte bis auf einige Hühner gerettet werden“, so die Allgemeine Zeitung am 11. Juni. Das Tageblatt wusste dazu noch zu berichten, dass die Leipziger Jagdpächter als erste vor Ort waren und „sich an der Löschung des Brandes neben der Söllichauer und Durchwehnaer Landspritze hervorragend beteiligten“.

Ein in Reparatur befindlicher Kühlturm des Kraftwerkes Zschornewitz stand am 20. Juni in Flammen. „Die herbeieilende Freiwillige Feuerwehr ging dem Feuer mit Unterstützung der Werksangestellten und Arbeitern tatkräftig zu Leibe, so daß in kurzer Zeit der Brand gelöscht war, ehe größerer Schaden verursacht wurde“, berichtete die Zeitung am 24. Juni.

Kemberg bereitete sich auf das 60-jährige Bestehen des Männer-Turnvereins vor, das ab 12. Juli gefeiert werden sollte. Die Zeitung verriet am 20. Juni das geplante Programm, vom Festkommers über Wettturnen, Umzug und Preiswettkämpfen bis zur Wanderung durch die Dübener Heide.

Massenhaft Schädlinge

Am gleichen Tag schrieb die Zeitung über einen gefürchteten Schädling: „In den Nadelwaldungen der Heide von Gräfenhainichen bis Düben tritt in diesem Jahre die Raupe des Nonnenfalters außerordentlich stark auf und richtet an den Nadelhölzern schwere Verwüstungen an. Man wird sich leider gezwungen sehen, ausgedehnte Nadelholzschläge abzuholzen, da an ein Weitergedeihen nicht zu denken ist.“