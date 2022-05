Vom Welpen bis zum Veteranen-Rüden: Schäferhunde in Möhlau bewertet

Gucci vom Elbe-Saale-Winkel ist der Beste in der Kategorie der Veteranen-Rüden bei der Ortsgruppenschau in Möhlau.

Möhlau/MZ - Heike Cersowski ist zufrieden mit der Veranstaltung am Sonntag in Möhlau. Die Chefin des Vereins für Schäferhunde SC veranstaltete nach knapp zehn Jahren die erste Ortsgruppenschau mit ihren Mitgliedern im Verein. Auch wenn nur 37 der eigentlich gemeldeten 59 Hunde an den Start gingen, war es eine Veranstaltung, bei der es vom kleinen Welpen bis zum Veteranen die gesamte Bandbreite der Schäferhunde zu sehen gab. So hatten die Zuchtrichter gut zu tun. Lob gab es von den angereisten Gästen für die Organisation.