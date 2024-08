Vom misslungenen ersten Versuch zum Meistertitel: Wie sich ein Hobbybrauer aus Coswig auf die Deutschen Meisterschaften in Stralsund vorbereitet und was seine Ziele sind.

Coswig/MZ. - Christian Tille hat ein ungewöhnliches Hobby. Weil es 2018 das „Luther Porter“ nicht mehr gibt, dachte sich der Coswiger: „Das muss ich doch selbst herstellen“ und machte sich ans Werk. Mit einem Starterset, das aus einem Glühweinkocher, einem Plastik-Gäreimer und einem Malzpaket bestand, begann seine Reise in die Welt des Hobbybrauens. Wie sie verlaufen ist, welche hilfreichen Tipps er für Neulinge hat und was seine Motivation für die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften der Hobbybrauer ist.