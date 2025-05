Freiburger Straße Lauter Knall erschüttert Silberhöhe: Fahrkartenautomat der Bahn in Halle gesprengt

Mitten in der Nacht erschüttert ein lauter Knall die Silberhöhe: Ein Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn wurde in der Nacht zum Freitag in der Freiburger Straße in Halle gesprengt.