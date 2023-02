Vockerode/MZ - Schlechte Nachrichten für die Patientinnen und Patienten der Praxis für Allgemeinmedizin in Vockerode: Joachim Kapell, dessen Sprechstunden bislang in der Nebenbetriebsstätte des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Dessau-Roßlau an vier Tagen in der Woche stattfanden, beendet seine ärztliche Tätigkeit am 31. März 2023 und geht in den Ruhestand. Das vermeldet das MVZ auf seiner Internet-Plattform. An der Praxis selbst ist eine solche Information nicht zu entdecken.