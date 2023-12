Sicherheitsgroßparkplatz für Lkw Geringe Nachfrage für XXL-Parkplatz in Vockerode: Was dagegen unternommen wird

Wie Gerhard Hauptstein mit günstigeren Preisen mehr Lkw auf seinen Großparkplatz in Vockerode locken will, für den aus bürokratischen Gründen ein Hinweis an der A9 fehlt.