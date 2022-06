Viele Veranstaltungen finden am Wochenende im Landkreis Wittenberg statt

Das Angebot ist reichhaltig. Was neben dem Sommerkino in Wittenberg und dem Full Force Festival in Ferropolis geboten wird.

Zum Gradierwerk in Bad Schmiedeberg gibt es am Sonntag zwei Führungen.

Wittenberg/MZ - Eine Fülle an Veranstaltungen beziehungsweise Festen steht an diesem Wochenende an. Ein Großteil davon wurde in dieser Woche im Elbe-Kurier schon vorgestellt. Eine kleine Auswahl unter dem Motto „Perlen“ sei hier noch ergänzt.