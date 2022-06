Versteigerung fand in der Exerzierhalle Wittenberg statt

In der Wittenberger Exerzierhalle gab es wieder eine Versteigerung von Fundsachen. Im Angebot waren diverse Fahrräder.

Wittenberg/MZ - Reges Treiben herrscht am Samstagvormittag in der Wittenberger Exerzierhalle, die sich bereits kurz nach 9 Uhr mit zahlreichen Interessierten aus Wittenberg und Umgebung gefüllt hat. Nach einem Jahr Pause hat das Fundbüro der Lutherstadt seine Asservatenkammer geöffnet, um die verschiedensten Dinge im wahrsten Sinne des Wortes unter den Hammer zu bringen. In der Regie von Ina Düntzsch, der Leiterin des Fundbüros, werden die Fundstücke, welche zum Teil tatsächlich im Fundbüro abgegeben und bisher nicht abgeholt wurden, zum Teil jedoch ebenso aus dem Fundus der Polizei entstammen, wo sie als Diebesgut keinem Besitzer zuzuordnen waren, sortiert ausgestellt und sichtbar mit entsprechenden Auktionsnummern versehen.