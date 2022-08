Vermisster Stand-Up-Paddler zweifelsfrei identifiziert

Am 16. Juli war ein 47-Jähriger aus dem Kreis Wittenberg bei einer Ausfahrt auf den See verschwunden. Am Freitag wurde nun seine Leiche gefunden.

Kemberg/MZ - Bei der am Freitagvormittag im Bergwitzsee (Landkreis Wittenberg) gefundenen Leiche handelt es sich um den vor Wochen verunglückten Stand-Up-Paddler. Das teilte die Dessauer Polizei am Montag mit. Die Identität des 47-Jährigen aus dem Kreis Wittenberg sei inzwischen zweifelsfrei festgestellt worden, hieß es. Der Mann war am 17. Juli gegen 17 Uhr bei einer Ausfahrt auf den See verschwunden. Großangelegte Suchaktionen mit Tauchern, Booten und Hubschraubern hatten über Wochen nicht zum Erfolg geführt. Wie genau es zu dem Unglück gekommen war, ist unklar.

Die Leiche war von Mitarbeitern des Kemberger Bauhofs vom Ufer aus entdeckt worden. Die Männer, die als Mitglieder der Feuerwehr auch an den Suchaktionen beteiligt gewesen waren, hatten regelmäßige Kontrollgänge entlang des Sees unternommen.