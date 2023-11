Verkaufsoffener Sonntag: An diesen Tagen sind die Geschäfte in Wittenberg zusätzlich geöffnet

Wittenberg/MZ/cus. - In Wittenberg kann am Ersten Advent nicht nur der Weihnachtsmarkt, der am kommenden Montag eröffnet wird, und der „Markt der schönen Dinge“ besucht werden, um dort Geschenke zu erwerben. Am Sonntag, dem 3. Dezember werden in der Innenstadt auch Geschäfte öffnen.