Tiere in Not

Coswig/MZ. - Seit einiger Zeit schon kümmern sich Coswiger Frauen ehrenamtlich um Katzen in Not. Dabei geht es oft um Streuner, die an verschiedenen Mangelerscheinungen leiden. Aus dieser privaten Initiative ist der Verein „Inas Fellnasen“, der am Freitag, 11. April, um 14 Uhr ein Büro in der Coswiger Friederikenstraße 42, eröffnen wird, hervorgegangen. Für die MZ sprach Andreas Hübner mit Vereinschefin Ina Heilmann.