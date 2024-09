Wittenberg zum Renaissancemusikfestival: Am Sonnabend heißt es „Wittenberg singt“ ab 18 Uhr in der Schlosskirche, „Douce memoire“ (Foto: Nigel North) ab 20.15 Uhr im Asisi-Panorama und am Sonntag „Popmusik der Renaissance“ ab 17 Uhr in der Klosterkirche.

(Foto: Shannon Zahnle)