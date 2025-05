Ein 19 Jahre alter Mann ist in einer Straßenbahn zwischen dem Franckeplatz und dem Marktplatz in Halle von einer Gruppe Jugendlicher bestohlen worden. Hinterher lieferte er der Polizei eine ungewöhnliche Täterbeschreibung.

19-Jähriger in Straßenbahn in Halle beklaut: Er liefert eine ungewöhnliche Beschreibung

Ein Handy ist in einer Straßenbahn in Halle von einer Gruppe Jugendlicher geklaut worden.

Halle (Saale). - Ein Handy ist am Dienstagabend in einer Straßenbahn in Halle geklaut worden, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt. Vor allem die Täter waren besonders ungewöhnlich.

Was ist passiert? Ein 19 Jahre alter Heranwachsender war zunächst um 21 Uhr mit seinem Mobiltelefon in der Straßenbahn unterwegs, als er am Franckeplatz von einer Gruppe Jugendlicher angesprochen wurde. Es seien drei männliche und eine weibliche Jugendliche im Alter zwischen 16 und 20 Jahren gewesen, die ihn angesprochen hätten, beschreibt der Heranwachsende später die Räuber gegenüber der Polizei.

Die Jugendlichen seien etwa 1,80 m groß und allesamt dunkel gekleidet gewesen. Die junge Frau sei in eine Burka gehüllt gewesen, die möglicherweise als Maskierung gedient habe, heißt es.

Am Marktplatz hätten die Jugendlichen die Straßenbahn verlassen und seien geflüchtet - mitsamt des Telefons.