Wittenberg/MZ. - Das erste Aprilwochenende soll ein sommerliches werden. Da bieten sich Ausflüge ins Grüne an. Wer die Tour mit einem kulturellen Ereignis verbinden oder den Tag damit ausklingen lassen will, findet hier vielleicht eine Anregung dafür.

Puppenspiel im Wörlitzer Eichenkranz

Der Spaziergang durch den Wörlitzer Park kann gern in ein Puppentheaterspiel im „Eichenkranz“ in Wörlitz münden. Am Sonntag, 7. April, wird um 15 Uhr für Groß und Klein das Stück „Das Glück ist ein Fisch“ nach der Erzählung von Melba Escobar de Nogales aufgeführt. Zum Inhalt: Als Pedro mit seiner Mutter auf eine Insel im Pazifik reist, erfährt er, dass sich die Eltern scheiden lassen. Vor Wut läuft er weg und lernt den alten Seemann Jonny kennen, der ihm vieles beibringt, bevor er zu seiner Mutter zurückkehrt. Es ist eine Geschichte von Glück und Schmerz in magischer Verbindung von Wirklichkeit, Fantasie und Traum.

Karten zum Preis für 7 Euro für Kinder (Stück ist ab fünf Jahre geeignet) und für 10 Euro für Erwachsene sind Sonntag ab 14 Uhr an der Veranstaltungskasse im Eichenkranz erhältlich.

„Nussknacker“ und „König Roger“ im Anhaltischen Theater in Dessau

Im Anhaltischen Theater gibt es am Sonnabend, 6. April, um 17 Uhr im Großen Haus noch einmal eine Zusatzveranstaltung mit dem Ballett „Der Nussknacker“. Am Sonntag, 7. April, öffnet sich um 16 Uhr im Großen Haus letztmals der Vorhang für die selten aufgeführte Oper „König Roger“ von Karol Szymanowski. Die von der Presse hochgepriesene Inszenierung von Stefano Giannetti unterstreicht den Facettenreichtum des impressionistisch-schillernden musikalischen Meisterwerkes um Glauben, Freiheitsdrang und Liebe. Hervorragende Solisten, der Opernchor- und Kinderchor sowie das Ballettensemble und die Anhaltische Philharmonie präsentieren gemeinsam ein Opernhighlight.

Blues und Lesung mit Wladimir Kaminer in der Kulturbastion Torgau

In der Kulturbastion stehen eine Mischung aus Rhythm & Blues mit einem Hauch „Sixties Soul“ auf dem Programm, wenn B.B. & The Blues Shacks ihren Live-Auftritt haben. Sie stehen für großartige Live-Auftritte und haben sich so auch als Top-Act in Übersee etabliert. In Torgau sind sie am Sonnabend, 6. April, ab 20 Uhr zu erleben. Am Sonntag, 7. April, folgt um 18 Uhr eine Lesung mit Wladimir Kaminer „Frühstück am Rande der Apokalypse“. Was haben Familienalltag und Weltuntergang, globale Krisen und Mutters Kreuzworträtsel, Putin und Pilzsaison gemeinsam? – Dies und mehr wird der Autor in seiner kurzweiligen charmanten Lesart beantworten.

Einlass ist jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn.

Kräutersuche im Schlosspark in Reinharz

Die Ogkelner Kräuterfrau Martina Barth lädt am Sonnabend, 6. April, um 14 Uhr zu einer Wildkräuterwanderung inklusive Kräuterüberraschung nach Reinharz ein. Der Schlosspark Reinharz ist nicht nur historischer Gartentraum, sondern beherbergt auch eine Fülle an Wildkräutern. Gemeinsam erkunden die Teilnehmer das Terrain rund um die Schlosswiese und lernen Kräuter kennen, die schon zu Lösers Zeiten bekannt für ihre heilkräftige Wirkung auf den Körper waren.

Eine Anmeldung ist erwünscht unter Telefon 034925/ 71712. Die Teilnahme kostet 10 Euro pro Person.

Kunsthandwerk in Torgau

Anlässlich der Europäischen Tage des Kunsthandwerks können Kunstinteressierte am Sonnabend, 6. April, in Torgau einen erlebnisreichen Tag genießen: im historischen Ambiente des Hauses und seinem Garten der Pfarrstraße 3, dem Sitz des Torgauer Kunst-und Kulturvereins Johann Kentmann, präsentieren Kunsthandwerker von 10 bis 18 Uhr ihr Können. Es wird Schauvorführungen verschiedenster Künste geben. Dabei können die Besucher die Herstellung historischer Gewänder und Arten von Textilgestaltung, Vergoldungstechniken, Papier-, Keramik- und Glasbläserarbeiten, vielfältige Zeichenkünste und mehr live erleben. Mehr Informationen unter www.torgau.eu und www.kleine-galerie-torgau.de. Außerdem wird ein exklusiver Kunstmarkt neu eröffnet. Dort können Kunstgegenständen, auch Bücher und Broschüren zu historischen und kunstverbundenen Themen erworben werden.