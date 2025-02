Wochenend-Empfehlungen: Karnevalistisch geht es im Landkreis Wittenberg zu. Erwartet wird in Wittenberg die Wiener Sandkönigin Irina Titova. In Dessau gibt es ein Märchen. In Rotta gastiert die Liedertour.

Wittenberg/MZ. - Nun ist doch noch Winter angesagt. Gelegenheit für Spaziergänge. Aber auch für Veranstaltungen. Beides verbinden lässt sich übrigens am Sonntag in Kemberg. Ab 14 Uhr soll dort der Kemberger Carneval Klub mit dem Prinzenpaar Marc I. und Claudia I. auf dem Marktplatz das Publikum in Stimmung bringen. Ab 15 Uhr ist Kinderkarneval angesagt und am Vorabend gibt es die erste große Abendveranstaltung. Die erste Hauptveranstaltung bestreiten an diesem Sonnabend auch die Reinsdorfer Narren in Reinsdorf, und die Ranjnboomer Narrengilde unterhält zur Großen Hauptveranstaltung in der Tabakfabrik Oranienbaum. Kropstädt startet Sonnabend mit dem Weiberkarneval. Gräfenhainichens Narren gestalten am Sonnabend die Nachmittags-Gala und am Sonntag den Kinderfasching, zu einem solchen lädt am Sonntag ab 15 Uhr auch Möhlau. Kinderkarneval ist am Sonntag auch in Elster (15 Uhr) und in Pretzsch. Die Elbmooren feiern am Sonnabend zudem mit den Senioren. Neben Karneval hier einige Tipps, wohin es gehen könnte:

In Rotta in der Gassmühle sind Alina Dalsegno und Jan Kosyk zu Gast

An diesem Valentins-Freitag, 14. Februar, singt „PegGy“ Liebeslieder in der Rottaer Gassmühle. An diesem Sonnabend, 15. Februar, dann singt Alina Dalsegno, die auch auf dem Bass musiziert, ab 19 Uhr. Gemeinsam mit dem sorbischen Jazz-Pianisten Jan Kosyk begibt sich die englischsprachige Singer-Songwriterin auf eine Zeitreise „Down where the Water flows – Unten, wo das Wasser fließt“. Das Duo berührt auf seinen Pfaden Blues, Jazz und Liedermacherei, um ein altes – und gleichzeitig irgendwie neues – Musikerlebnis zu schaffen. An diesem Valentinsfreitag, 14. Februar, sind Dalsegno und Kosyk in der Liedertour im Gemeindehaus in Bad Schmiedeberg zu erleben.

Eintritt in Rotta am Sonnabend ist freiwillig, Empfehlung 20 Euro. Anmeldung erforderlich, am besten über Whatsapp unter 0176/84849918.

Queen of Sand in der Phönix-Theaterwelt in Wittenberg

Hollywood in Wittenberg, das verspricht am Sonntag, 16. Februar, die Phönix-Theaterwelt. Irina Titova kommt als „Queen of Sand“ mit einer neuen Show. Die in Wien lebende Künstlerin erschafft nur mit Sand Bilder, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen, obwohl oder gerade, weil sie so flüchtig sind. Mit ihrer neuen Show lädt sie zu einer einzigartigen Reise durch die Filmgeschichte ein, immer humorvoll und mit einem Augenzwinkern. Als Sprecher wird Sky du Mont zu hören sein. In ihrer Show flaniert die „Queen of Sand“ gemeinsam mit den Zuschauern durch Hollywood. Mit einer untergeleuchteten Glasplatte, einer großen Leinwand und Sand scheint sie den Figuren zahlreicher Filmklassiker Leben einzuhauchen und erzählt bewegende Geschichten. Fehlen wird auch nicht ein atmosphärisch dichter Soundtrack mit bekannten Filmmelodien. Die Vorstellung beginnt um 18 Uhr.

Märchen von Michael Ende im Anhaltischen Theater

Im Großen Haus des Anhaltischen Theaters in Dessau ist am Sonntag, 16, Februar, um 16 Uhr Michael Endes abenteuerliches Märchen-Vergnügen „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ für alle ab sechs Jahren zu erleben. Das Generationentheater ist ein ganz großartiges Märchen zum Nachdenken, aber auch Lachen und Freuen. Überdies bleibt es brandaktuell: Nur schlaffe 45 Minuten haben der Zauberer Beelzebub Irrwitzer und seine Tante, die Hexe Tyrannja Vamperl, um in der Silvesternacht ihr Produktions- und Effizienzsoll zu leisten. Wenn sie nicht genügend Arten ausrotten, erfüllen beide nicht den Teufelspakt und müssen in die Hölle.“ Ob sie mit Hilfe des satanarchäolügenialkohöllischen Wunschpunsches ihren Rückstand bis Mitternacht noch aufholen?

Kurztipps

In Wittenberg im Volkspark Piesteritz: Zirkus „Paul Busch“ gibt an diesem Freitag (14. Februar) um 16 Uhr, am Sonnabend (15. Februar) um 15 und um 18 Uhr und am Sonntag (16. Februar) um 11 Uhr Vorstellungen.

In Wittenberg in der Exerzierhalle ist Sonnabend und Sonntag, 15. und 16. Februar, jeweils 11 bis 18 Uhr die Ausstellung „Welt der Superhelden“ geöffnet