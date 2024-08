Pretzsch/MZ. - Sie sind in jedem Fall ein Hingucker, die aus einem Rohrrahmen bestehenden, mit Leder überzogenen Fahrzeuge, die meist über drei Räder verfügen und Velorex genannt werden. Dass die urigen Gefährte in der hiesigen Region nicht unbekannt sind, dürfte wesentlich an den Treffen liegen, die seit etlichen Jahren in Pretzsch am Parkhotel veranstaltet werden.

So auch in diesem Sommer. Rund 30 Velorex hat der Veranstalter angekündigt, die nicht nur aus Deutschland anreisen wollten, sondern auch aus den Niederlanden und der Schweiz. Dass es weniger Teilnehmer waren als im vergangenen Jahr und dass auch nicht alle kamen, hatte mit den zeitgleich stattfindenden Einschulungen zu tun. Ein Grund, weshalb das beliebte Pretzscher Velorex-Treffen im nächsten Jahr um eine Woche verschoben werden soll, um der Kollision der Termine möglichst aus dem Weg zu gehen.

Manchmal gehört auch ein Hänger zu den ungewöhnlichen Fahrzeugen. (Foto: Sascha Graf)

Bei der großen Ausfahrt am Samstag, die unter anderem über Wittenberg, Zahna, Leetza und Jessen bis nach Mügeln führte, zum dortigen Trabant- und Ifa-Treffen, waren 24 Velorex und drei weitere Oldtimer dabei. Die Strecke hatte es in sich, die Rede war von rund 140 Kilometern. Zurück sollte es über die Elbe-Fähre bei Prettin gehen. Ansonsten standen in Pretzsch natürlich der Austausch und die Gemeinschaft im Vordergrund. Vor der großen Fahrt ist an den „Schätzchen“ bisweilen noch geschraubt worden, die seltenen Fahrzeuge präsentierten sich in einem gepflegten Zustand.

Ein Velorex kam sogar aus der Schweiz zum Treffen nach Pretzsch, schick dekoriert. (Foto: Sascha Graf)

Velorex ist der Name einer ehemaligen Automarke aus der Tschechoslowakei. Zwischen 1950 und 1973 wurden über 15.000 Fahrzeuge produziert, heißt es bei Wikipedia. Die Brüder František und Mojmir Stransky begannen 1945 in Parník mit dem Bau von Prototypen des Kleinwagens mit drei Rädern, zwei Sitzen und Verdeck. Durch die Bespannung konnten Kosten gespart werden. 1971 wurde das Dreirad durch ein Vierradmodell abgelöst. 1973 wurde die Produktion endgültig eingestellt.