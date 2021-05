Vandalismus am Lerchenberg in Wittenberg

Zwei Männer warfen am Dienstagabend gegen 22.55 Uhr in der Lerchenbergstraße in Wittenberg aus dem fünften Stock eines Mehrfamilienhauses Balkonmöbel, Dekorationen sowie Blumen vom Balkon auf die Straße. In der weiteren Folge zerschlugen sie die Tür des Verteilerkastens im Erdgeschoss sowie den Glaseinsatz der Hauseingangstür und entfernten sich anschließend mit Fahrrädern in Richtung Kreuzstraße.

Als Tatverdächtige kommen ein 26-Jähriger und ein 32-Jähriger in Betracht. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. (mz/red)