Empfehlungen zum Valentinstag: Wo in Wittenberg und Umgebung es besondere Angebote beziehungsweise Veranstaltungen an diesem 14. Februar gibt.

Wittenberg/MZ. - Valentinstag ist an diesem Freitag. Das dürfte angesichts der Werbung für diesen Tag in vielen Bereichen nicht zu übersehen gewesen sein. Wer dennoch jetzt noch nach einer Idee sucht, wohin es an diesem 14. Februar zu zweit gehen könnte, der mag vielleicht unter den folgenden Angeboten eines finden:

Musical-Show in Dessau im Anhaltischen Theater

Schnell sein muss, wer am Valentinstag auf eine Musical-Reise im Anhaltischen Theater gehen möchte. „The World Of Musicals“ vereint die größten und beliebtesten Songs aus Produktionen wie „Der König der Löwen“, „Evita“, „Cats“, „Mamma Mia“, „Moulin Rouge“, „The Greatest Showman“, „We Will Rock You“, „Die Eiskönigin“ und vielen mehr. Dies ist eine musikalische Reise quer durch die Welt des Broadway und West End. Das international gefeierte Ensemble bringt die Musical-Highlights mit Leidenschaft und Perfektion auf die Bühne. Es bietet anrührende Balladen, kraftvolle Rocknummern und energiegeladene Tanz-Choreografien, untermalt von moderner Licht-, Sound- und Videotechnik. Beginn ist am Freitag um 20 Uhr. Es gibt nur noch Restkarten, unter anderem in der Wittenberger Touristinformation, Schlossplatz.

Liedergenuss mit PegGy in der Gassmühle in Rotta

PegGy mag Musik und sie singt gern. Sie singt in Wohnzimmerkonzerten, bei Familienfeiern, zur Gitarre, auf den Bühnen in und um Dessau und an diesem Freitag, 14. Februar, in der Gassmühle in Rotta. Wenn sie singt, hört man nicht nur ihre Stimme, sondern man hört, dass sie es so meint, wie sie singt: liebevoll. Zum Valentinstag singt sie von herzerwärmend über amüsant bis bittersüß – PegGy präsentiert mit ihrer warmen Stimme die Liebe in all ihren musikalischen Facetten. „Bringt eure Lieblingsmenschen mit – oder gönnt euch selbst eine kleine Auszeit voller Träume und Emotionen! Denn: Die Liebe klingt besser mit Musik“, lädt Torsten Sielaff zu einem romantischen Liederabend ein. „Und weil Liebe bekanntlich durch den Magen geht, haben wir uns eine kleine liebevolle Köstlichkeit zum Essen ausgedacht.“ Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr.

Eintritt ist freiwillig, Empfehlung 15 Euro. Anmeldung erforderlich, am besten über Whatsapp unter 0176/84849918).

Valentinsführung im Tierpark Dessau

Der Tierpark Dessau lädt am Freitag zu einer besonderen Valentins-Führung mit Sektempfang ein. Unter dem Motto „Liebe bei Tieren in der Wildnis“ können Besucher einen romantischen Nachmittag mit ihren Liebsten verbringen und dabei die Tierwelt des Parks entdecken. Die Sonderführung startet um 15 Uhr und verspricht informative Einblicke in das Balz- und Paarungsverhalten verschiedener Tierarten. Tierparkleiter Jan Bauer und Obertierpflegerin Marion Schüler werden spannende Geschichten und Anekdoten über die Bewohner des Parks vermitteln und dabei besondere Aspekte der Liebe und Partnerschaft im Tierreich beleuchten. „Der spontane Besuch unserer Führung wäre eine tolle Überraschung zum Valentinstag für die liebe Partnerin oder den Partner“, rät Dessaus Tierparkchef.

Die Teilnahme an der Führung inklusive Eintritt kostet zehn Euro pro Person.

Andacht mit Segnung in Dessau

Die eigene Liebe segnen lassen, das ist am Freitag in der Auferstehungskirche in Dessau, Ziebigker Straße, möglich. Die Gemeinde lädt Paare zu einer Andacht mit der Möglichkeit, sich persönlich segnen zu lassen. In einem festlich-fröhlichem Umfeld mit schöner Musik dürfen Paare sich Gutes tun lassen, indem ihnen der Beistand, die Begleitung, der Segen von Gott zugesprochen wird, heißt es in der Pressemitteilung der Landeskirche Anhalt. Wer möchte, ist im Anschluss zu einem kleinen Sektempfang eingeladen. Auf die Frage, für welche Paare dieses Angebot gilt, hat Pfarrerin Christine Reizig eine einfache Antwort: „Ein Paar sind zwei Menschen - Punkt.“ Beginn ist um 18 Uhr. Die Teilnahme kostet nichts, Spende ist willkommen.

Eine Anmeldung wird erbeten. bei [email protected] oder Telefon 0176/ 80803738, spontane Teilnahme ist trotzdem möglich.

Valetin ist der Patron der Verliebten

Valentin war ein Christ, später auch Bischof, der im 3. Jahrhundert in Rom lebte und der am 14. Februar 269 für seinen Glauben starb, heißt es in einer Pressemitteilung der Anhaltischen Landeskirche. Seit 350 n. Chr. wird am 14. Februar sein Gedenktag gefeiert. Zum Patron der Verliebten und Liebenden ist er geworden, weil er der Legende nach einem Paar zur Flucht und gegen den Willen der Eltern zur Ehe verholfen hat. Christen feiern in Valentin einen Heiligen, dem nachgesagt wird, dass er im Namen Gottes die Liebe der Menschen unterstützt hat. An seinem Gedenktag zeigen viele Paare einander, dass sie sich schätzen und mögen. Für Christen steht die Liebe und das Gelingen der Beziehung immer auch unter dem Segen Gottes.