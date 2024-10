Wittenberg/MZ. - Ein Unwetter mit starken Windböen ist am Donnerstag über den Landkreis Wittenberg gezogen. Der ehemalige Hurrikan „Kirk“ verursachte zahlreiche Einsätze der Feuerwehren, wie die MZ auf Nachfrage vom Pressesprecher des Landkreises, Alexander Baumbach, erfahren hat.

Zum ersten Einsatz wurden die Kameraden der Feuerwehr um 9.43 Uhr wegen eines umgestürzten Baumes „Am Wasserwerk“ in Wittenberg gerufen. Dieser ist auf die Straße gefallen. Neben diesem, sind noch sechs weitere Bäume auf Straßen gestürzt: bei Rackith auf die B 182 Richtung Dorna, dann zwischen Göritz und Serno, bei Köpnick auf die Bundesstraße 2, in Möhlau auf den Brotweg, in Rahnsdorf auf den Fischermühlenweg und auf eine Straße zwischen Jüdenberg und Möhlau. Ebenfalls in Möhlau ist beim Rothehaus ein Baum in eine Leitung gefallen.

Zu einem weiteren Einsatz musste die Feuerwehr zwischen Oppin und Lubast ausrücken. Dort wurde den Einsatzkräften gemeldet, dass sich ein defekter Telefonmast auf der Bundesstraße 2 befinde.

Ab Mittag entspannte sich die Lage im Kreis wieder, sodass der letzte Einsatz im Zusammenhang mit dem Unwetter um 12.08 Uhr beendet werden konnte.