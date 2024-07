Am Wochenende fegte wieder ein Unwetter über den Kreis Wittenberg. Bei einem Blitzeinschlag stirbt ein Tier. Was sonst noch los war.

Linda/Löben/MZ/CNI/AGR. - Die Unwetter vom Wochenende verursachten im Landkreis viele Schäden. Nach MZ-Informationen war bei dem Gewitter in Linda und Löben ein Baum umgefallen. Ein tragisches Unglück ereignete sich am Sonntag in Uthausen.

Dort hatte ein Blitz in einen Baum eingeschlagen. Nach Auskunft von Alexander Baumbach, Pressesprecher beim Landkreis Wittenberg, ist im Zusammenhang mit diesem Blitzeinschlag ein Pferd umgekommen.

Insgesamt hatte die Leitstelle des Kreises ab 6 Uhr morgens sieben Einsätze disponiert. Unter anderem stand Baumbach zufolge die Unterführung in Pratau bis zum Bordstein unter Wasser, es musste abgepumpt werden. Personenschäden wurden nicht verzeichnet. In Reuden kam die Feuerwehr zum Einsatz, um einen vollgelaufenen Keller abzupumpen.

Insgesamt, so Kreis-Sprecher Baumbach am Sonntag zur MZ, war die Lage aber nicht so dramatisch wie in der vorvergangenen Woche. Wie berichtet hatte am 21. Juni eine Gewitterzelle mit Starkregen und Hagel teils große Schäden im Landkreis verursacht. Pratau, Wittenberg und Gräfenhainichen waren dabei besonders betroffen.