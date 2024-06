Ein junger Mann war unter Drogen mit einem Fahrzeug in Wittenberg unterwegs.

Ein junger Mann war unter Drogen mit einem Fahrzeug in Wittenberg unterwegs.

Wittenberg/MZ - Im Rahmen der Streifentätigkeit kontrollierten die Beamten am 12. Juni um 08.50 Uhr in der Bürgermeisterstraße in Wittenberg den Fahrer eines Mofas.

Dabei ergab sich der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand. Ein im Polizeirevier Wittenberg durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Cannabinoide und Amphetamin. Folglich wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den 27-jährigen Wittenberger eingeleitet. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt.