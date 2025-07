„Unser Schopp“ will auch in Möhlau einen Container-Dorfladen bauen

Wittenberg/MZ. - Der Andrang ist groß. Parkplätze und Fahrradständer vor dem Sportforum sind Mangelware. Obwohl noch in letzter Minute zusätzliche Stühle herangeschafft werden, reichen die Sitzplätze im Saal nicht aus. Ganz Möhlau scheint an diesem Donnerstagabend auf den Beinen zu sein. Das Interesse an einem neuen Dorfladen in der 1.300-Seelen-Gemeinde ist riesig.