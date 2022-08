Ungewöhnliches erfahren - Weißrussische Delegation lernt von Wittenberg

Die Gruppe aus Weißrussland war viel unterwegs, so auch in Ogkeln bei Kräuterfrau Martina Barth.

Wittenberg/MZ - Eine prall mit Terminen gespickte Woche liegt hinter fünf Weißrussen aus der Region um Mogiljow. Sie sind dort Besitzer eines landwirtschaftlichen Hofes, der auch über Ferienwohnungen oder Ferienhäuser verfügt, und haben daher großes Interesse am Tourismus. Gemeinsam mit der Deutsch-Russländischen Gesellschaft in Wittenberg vorbereitet und finanziell unterstützt vom Internationalen Bildungs- und Begegnungswerk Dortmund (IBB), absolvierten sie ein sechstägiges Seminar, von dem sie sich weitere Ideen für die Entwicklung des Tourismus in ihrer Heimat versprachen.