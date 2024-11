Wittenberg/MZ - Für viele ist es das Fest des Jahres: Weihnachten. Da kommt die Familie zusammen, man schmückt den Baum, macht sich Geschenke, isst und trinkt zusammen und schwelgt in alten Geschichten. Dann werden im trauten Schein der Kerzen vor allem jene Geschichten erzählt, die die alljährliche Routine des Weihnachtsfests durcheinandergewirbelt haben. Genau solche Geschichten sucht die MZ, um sie mit ihren Lesern zu teilen.

Kurioses am großen Fest

In den meisten Familien laufen Heiligabend, Bescherung und die beiden Feiertage nach dem stets gleichen Ritual ab. Doch immer wieder passieren auch zu Weihnachten ungeplante Überraschungen – schöne und weniger schöne. Da stand in einstigen Echtkerzen-Zeiten plötzlich der Baum in Flammen, hat der Hund den Gänsebraten stibitzt, waren Familien durch plötzliches Schneetreiben von der Außenwelt abgeschnitten. Andere mussten Heiligabend in der Klinik verbringen, weil der Nachwuchs früher auf die Welt kommen wollte, als gedacht. Oder man hat das Fest an kuriosen Orten in aller Welt verbracht und so ganz andere Feier-Zeremonien erlebt.

Haben auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, solche Erinnerungen an ungewöhnliche Weihnachtsfeste oder Erlebnisse in der Adventszeit, die letztlich auch den Heiligabend für Sie verändert haben? Dann melden Sie sich bitte bei uns. Wir wollen solche Weihnachtsstorys für die Leser erzählen. Denn die Zeit des Wartens und der Vorfreude im Advent werden wir auch in diesem Jahr wieder mit dem traditionellen Adventskalender in der MZ verkürzen.

Ab dem 1. Dezember täglich eine Weihnachtsgeschichte

Jeden Tag öffnen wir ab dem 1. Dezember bis zum Heiligabend in der Zeitung ein Türchen, hinter der sich eine solche ungewöhnliche Weihnachtsgeschichte, die tatsächlich passiert ist, verbirgt. Sie können dazu tatkräftig beitragen.

Teilen Sie ihre Geschichte mit uns und machen Sie so die Adventszeit für uns alle noch ein bisschen schöner und spannender.

Wer seine Weihnachtsgeschichte erzählen will, kann sich per E-Mail an [email protected] melden.