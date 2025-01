Glatte Straßen führen am Freitagabend im Landkreis Wittenberg zu zwei Unfällen. Darunter ist ein 18-jähriger Fahranfänger beteiligt, der mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren sein soll.

Wittenberg/Jüdenberg/MZ - Glatte Straßen haben am Freitagabend im Landkreis Wittenberg zu zwei Verkehrsunfällen geführt, bei denen Sachschaden entstand. Verletzt wurde niemand.

Jüdenberg: Von der Straße abgekommen

Gegen 18.30 Uhr war laut Polizei eine 27-jährige Autofahrerin auf der Bundesstraße in der Ortslage Jüdenberg verunglückt. Ihr Ford Focus kam in einer Linkskurve von der Straße ab und stieß gegen eine Mauer.

Der Wagen wurde dabei so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Wittenberg: Fahranfänger fährt auf

Etwa eine später später kam es in der Wittenberger Bürgermeisterstraße zu einem Auffahrunfall. Ein 18-jähriger Fahranfänger eines Opel Corsa war aus Richtung Mauerstraße kommend unterwegs, als er nach Angaben der Polizei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf glatter Fahrbahn das Bremsen nicht rechtzeitig schaffte. Er prallte an der Einmündung zur Lutherstraße gegen den wartenden Wagen eines 55-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.