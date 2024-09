Tornau. - Auf der Bundesstraße 2 sind am 22. September gegen 15.20 Uhr hintereinander vier Fahrzeuge von Tornau in Richtung Bad Düben unterwegs gewesen. Auf der kurvenreichen Strecke überholte ein 23-jähriger Fahrer eines PKW Subaru diese vier Fahrzeug trotz Gegenverkehr.

Beim Versuch, nach rechts in diese Fahrzeug-Kolonne einzuscheren, kollidierte er heftig mit dem Heck eines PKW Mercedes. Der Subaru drehte sich in der weiteren Folge auf der Fahrbahn und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Unfallverursacher und eine Insassin des Mercedes wurden leicht verletzt.

Beide sowie ein schwerverletzter Insasse des Subaru wurden zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden am Subaru wurde auf 20.000 Euro und am Mercedes auf 10.000 Euro geschätzt. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde gegen den Unfallverursacher eingeleitet. Sein Führerschein wurde vor Ort sichergestellt.

Nun sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, insbesondere nach dem Fahrer eines entgegenkommenden Autos. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03491/4690 zu melden.