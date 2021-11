Unfall auf A9 bei Coswig - Auto kommt von Fahrbahn ab und wird in Leitplanke geschleudert

Coswig - Am Freitagmorgen, 5.11.2021, hat sich auf der Autobahn 9 in Richtung München zwischen den Anschlussstellen Coswig und Vockerode ein Unfall ereignet.

Ein 44-Jähriger war mit seinem Auto auf der linke Fahrspur unterwegs und kam auf regennasser Straße nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Danach kam sein Auto ins Schleudern, kollidierte mit der rechten Leitplanke und kam schließlich hinter der Leitplanke zum Stehen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Die rechte Leitplanke ragte nach der Kollision in die rechte Fahrspur hinein. Deshalb musste diese für Bergungs- und Reparaturarbeiten gesperrt werden. Die Reparaturarbeiten an der Leitplanke dauern an.