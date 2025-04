Eine gefährliche Kettenreaktion löste der Stau an einer Baustelle bei Vockerode auf der A9 aus: Es kam zu einem schweren Unfall. Luft- und Bodenrettungskräfte waren im Einsatz.

Heftiger Unfall am Stauende bei Vockerode: Schwerverletzter nach Karambolage auf A9

Vockerode.- Zu einer Karambolage mit vier Autos ist es am Freitagmorgen auf der A9 zwischen Vockerode und Coswig gekommen, wie die Polizei erst am Dienstag meldete.

Demnach waren die Fahrzeuge auf der Autobahn 9 in Richtung Berlin unterwegs, als es sich durch den Osterreiseverkehr am Beginn der Baustelle bei Vockerode staute. Das habe ein 53 Jahre alter VW-Fahrer zu spät erkannt und sei auf das vor ihm stehende Auto aufgefahren, so die Polizei. Das Fahrzeug sei anschließend auf ein weiteres und dieses wiederum auf einen weiteren Wagen geschoben worden.

Durch die Kollision wurde ein 36 Jahre alter Hyundai-Fahrer leicht, sein 21 Jahre alter Beifahrer aber schwer verletzt. Beide wurden mit dem Rettungshubschrauber und einem Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Der VW musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den bei dem Unfall entstandenen Schaden auf 15.000 Euro.