Unbekannte brechen in eine ehemalige Schule in Coswig ein und richten erheblichen Schaden an. Die Polizei sichert zahlreiche Spuren und ermittelt.

Unbekannte brechen in ehemalige Schule in Coswig ein

Unbekannte Täter sollen laut Polizei in eine ehemalige Schule in Coswig (Anhalt) eingebrochen sein.

Coswig/MZ - Den Hinweis, dass sich mehrere Personen in einer ehemaligen Schule in der Schulstraße 6 in Coswig (Anhalt) aufhalten sollen, erhält die Polizei am Freitag, 13. September 2024, gegen 19 Uhr. Was nach einem harmlosen Jugendstreich klingt, entpuppt sich vor Ort als handfester Fall von Vandalismus.

Einbruch in ehemalige Schule in Coswig: Tür mit unbekanntem Werkzeug aufgebrochen

Hier stellen die Beamten fest, dass die hintere Tür des ehemaligen Schulgebäudes gewaltsam mit einem bislang unbekannten Werkzeug aufgebrochen wurde. Auch in einem Nebengebäude, einer Damentoilette, ist die Tür beschädigt gewesen. Zudem brannte Licht und mehrere Fensterscheiben sind zerstört und eine Garage aufgebrochen worden. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. Die Polizeibeamten konnten die Täter vor Ort beim Kulturdenkmal nicht identifizieren.

Es ist eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung gegen Unbekannt aufgenommen worden. An dem Tatort konnten zahlreiche Spuren gesichert werden.