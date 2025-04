Wittenberg/MZ. - In der Awo-Kita „An der Elbe“ in Wittenberg wird auf Mülltrennung geachtet. Regelmäßig, sagt die stellvertretende Leiterin Christina Schlüter zur MZ, spaziere man auch zur Elbe. Jetzt haben sie einen Ausflug der besonderen Art unternommen: Am 4. April beteiligten sich Mädchen und Jungen der Kita an der Frühjahrsputzaktion der Stadt. Deren Motto lautet „Sei kein Saubär, macht mit sauber“.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.