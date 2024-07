Neue Ära für Wittenberger Nachtleben Von Flower Power zur Tanzbar 21: Ein neuer Treffpunkt in Wittenberg

Das Flower Power in Wittenberg hat geschlossen und wird zur Tanzbar 21. Mit neuem Betreiber, neuem Konzept und einer älteren Zielgruppe will die Location Mitte August wieder öffnen. Was alles geplant ist.