Trinkwasserversorgung in Seegrehna und Selbitz ist unterbrochen

Havarie an Rohrleitung

Wittenberg/MZ. - Mit Reparatur wurde begonnen. Wie lange sie dauert, ist noch unklar.

Wegen eines Rohrbruchs zwischen Pratau-Kienberge und Seegrehna in Höhe von Hohenroda gibt es Probleme mit der Trinkwasserversorgung. Die musste, wie der Wasser- und Abwasserzweckverband Elbaue/Heiderand am Donnerstagnachmittag mitteilte, im Wittenberger Ortsteil Seegrehna und im Kemberger Ortsteil Selbitz eingestellt werden. Mit der Beseitigung der Havarie ist bereits am Donnerstagnachmittag begonnen worden. Wie lange die Reparatur andauern wird, ist allerdings noch nicht abzusehen.

In den betroffenen Orten werden an zentralen Punkten Wasserwagen für die Notversorgung platziert, heißt es. Es sind, darauf wird explizit hingewiesen, nur die Ortschaften Seegrehna und Selbitz betroffen, keine anderen Ortsteile.