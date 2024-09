Das umfassend sanierte und modernisierte Schulhaus in Trebitz ist am Freitagnachmittag eröffnet worden. Viele Besucher kommen, auch ehemalige Schüler und Lehrer.

Trebitz/MZ. - Der Umzug ging längst über die Bühne, die ersten Unterrichtstage im neuen Schuljahr sind ebenfalls bereits absolviert. Die Rede ist von der Grundschule in Trebitz, die mit hohem Aufwand grundlegend saniert worden ist: Am gestrigen Freitag konnte sich nun auch die breite Öffentlichkeit ein Bild machen von den erheblichen Veränderungen in dem Schulhaus, das wie berichtet Erneuerungsarbeiten dringend nötig hatte und sich jetzt hell, freundlich und modern präsentiert. Am Nachmittag fand die offizielle feierliche Eröffnung statt.