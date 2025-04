Christin Benckenstein wird bei der Expo 2025 in der japanischen Millionenstadt Osaka als Protokoll-Assistentin tätig sein. Wieso die 28-Jährige voller Vorfreude auf die Weltausstellung ist, wie sie sich vorbereitet und was ihre Aufgaben dort sein werden.

Gräfenhainichen/MZ - Ein Urlaub in Japan, ein Expo-Banner am Rathaus von Osaka und eine spontane Eingebung: So in etwa lässt sich kurz zusammengefasst Christin Benckensteins Weg zur Expo 2025 beschreiben, die ab nächster Woche Sonntag in der japanischen Millionenstadt stattfinden wird. „Ich weiß noch genau, es war der 29. April im vorigen Jahr, ein Tag vor Bewerbungsschluss, als ich mit einer Freundin bei unserer Osaka-Tour das Werbebanner für die Expo gesehen und entschieden habe, mich als Mitarbeiterin im Deutschen Pavillon zu bewerben“, erzählt die junge Frau, die aus Gräfenhainichen (Landkreis Wittenberg) stammt. „Das Banner zu entdecken, fühlte sich an wie ein Wink des Universums“, erinnert sie sich.