Karnevalsumzüge in Trebitz und in Gräfenhainichenam Rosensonntag laden närrische Fans auf die Straße. Doch es locken auch Theater, Konzert, Saatguttauschbörse und anderes mehr.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ. - Es dürfte das närrisch aktivste Wochenende in der aktuellen Session anstehen. Denn es folgt der Rosenmontag und am Aschermittwoch soll ja alles vorbei sein. Was bekanntlich nicht der Fall ist, aber das ist zu weit vorgegriffen. Erst einmal stehen der 10. und der 11. Februar an, wobei letzterer gern auch als Rosensonntag bezeichnet wird.