Am Wochenende gibt es zahlreiche Veranstaltungen: Von einer Schleusner-Führung in Wittenberg über eine Krimikomödie in Roßlau bis zum Sportvergnügen in Radis

Tipps für Ausflüge in Wittenbergs Umgebung am Samstag und Sonntag

Der Reitertag in Wittenberg an diesem Wochenende ist auch Austragungsort der Kreis-Kinder- und Jugendspiele in diesem Jahr.

Wittenberg/MZ. - Wechselhaftes Wetter ist für dieses Wochenende angekündigt. Abwechslung kann es auch im Veranstaltungskalender geben. Hier einige Tipps:

In Wittenberg gibt es eine Sonderausstellung zu Thea Schleusner

Mit einem Fachmann sieht ein Ausstellungsbesucher mehr. Deshalb gibt es am Sonntag, 18. Mai, erneut eine Führung im Museum Zeughaus und in der Stadtkirche. Diese wendet sich der Thea-Schleusner-Sammlung zu. Wer die große Werkschau von Thea Schleusner versäumt hat oder ihre Bilder noch einmal auf sich wirken lassen möchte, erhält dadurch Gelegenheit, Hauptwerke der Künstlerin aus privaten Sammlungen zu besichtigen. Die rund 80 Werke sowie zahlreiche Lebensmaterialien, die im Zeughaus ausgestellt sind, bilden einen repräsentativen Querschnitt des Schaffens der in Wittenberg geborenen Malerin und Schriftstellerin ab. Parallel dazu wird in der Stadtkirche ihr „Passionscyklus“ aus dem Jahre 1947 gezeigt, der exemplarisch für Schleusners charakteristische Art ist, Elemente des Manierismus mit denen der klassischen Moderne zu verbinden. Rainer Naser, Sammler und Leiter der Stiftung der (wieder)entdeckten Kunst, wird neben der Interpretation ihrer Werke, auch Einblicke in das Leben der vielseitigen und ungewöhnlichen Künstlerin der Weimarer Republik und des Nachkriegsdeutschlands geben. Die Führung beginnt um 14 Uhr im Zeughaus.

Der Eintritt zur Sonderausstellung im Zeughaus beträgt vier Euro, der Erhaltungsbeitrag für die Stadtkirche drei Euro.

In Dessau wird im Anhaltischen Theater ein Failienkonzert mit Puppe geboten

Im Großen Haus des Anhaltischen Theaters in Dessau wird mit „Pit und Poldi#3“ am Sonntag, 18. Mai, ab 16 Uhr ein Familienkonzert mit Puppe und Orchester für alle ab fünf Jahren geboten. Nachdem Straßenmaus Pit im vergangenen Jahr die Theaterratte Poldi mit einer Feier zu ihrem 250. Geburtstag im Anhaltischen Theater Dessau überrascht hat, revanchiert sich Poldi dieses Jahr als Dankeschön mit der großen heiteren Rateshow „Kennen Sie die Melodie?“. Sie wird dabei tatkräftig von Pit unterstützt, der Kenner und Spezialisten aus der Welt der Musik geladen hat. Die Anhaltische Philharmonie unter Leitung von Paul Drouet wird ausgewählte Werke der musikalischen Hochkultur aus allen Epochen präsentieren. Nun müssen nur noch die Gäste ihr Wissen und Engagement in musikalischen Dingen unter Beweis stellen, damit die Preise nur so purzeln.

Roßlaus Ölmühle wird Tatort für die Krimi-Komödie „Mord im Schillerpark“

In der Reihe „Sonntags in der Ölmühle“ präsentiert die Theatergruppe „Die Huskies“ mit „Mord im Schillerpark“ eine Kriminalkomödie. Fünf Jahre ist es jetzt her, dass dieser fürchterliche Mord im Schillerpark geschehen ist. Noch immer tappt die Polizei im Dunklen. Ein Cold Case. Nichts konnte aufgeklärt werden. Doch kein Opfer ist je vergessen. Und bevor der Fall endgültig im Aktenschrank verschwindet, macht sich die Dessauer Mordkommission noch einmal an die Arbeit und erhält unerwartet Unterstützung aus Köthen. Die Ermittlungen nehmen ihren Lauf. Dabei kommt ein alter Fall aus den Achtzigern, der sich in Nord ereignet hatte, zum Vorschein. Nichts ist, wie es scheint, und die Wahrheit bahnt sich ihren Weg. Eingeladen wird dazu bei freiem Eintritt am Sonntag, 18. Mai, 15 Uhr in die Hauptstraße 108a in Roßlau.

Radis zeigt, dass das Dorf auch im Sport eine Zukunft hat

Die Radiser Kultur-Gut-Woche „Unser Dorf hat Zukunft“ endet am Sonnabend, 17. Mai, ab 14 Uhr mit einer sportiven Veranstaltung auf dem Gutshof. Es gibt Bewegungsangebote für Jung und Alt, Groß und Klein. „Wir bewegen Zukunft“ wird am Sonnabend in die Tat umgesetzt: Hüpfburg, Torwandschießen, Dosenwerfen, Sackhüpfen, aber auch Schnupper-Übungen für Yoga und Aerobic bieten etwas für jeden Geschmack und Fitnessgrad. Wer alle Stationen erfolgreich absolviert, kann seine Stempelkarte zur Verlosung abgeben. Zudem wird mit frischem Backwerk aus dem Radiser Holzbackofen für das leibliche Wohl gesorgt.