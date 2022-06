Tipps der Wittenberger Redaktion für das Wochenende am 11./12. Juni 2022

Nach der gemeinsamen Bühnenpremiere mit Petra Zieger (r.) in der Fuhneaue freut sich Frank Hardy Wedler auf das Ostrock-Open-Air am Sonnabend auf der Roßlauer Burg mit drei Bands: Es spielen Hardy & Heroes, Zonenrocker und die SAX’N Anhalt VIP Band.

Wittenberg/MZ - „Luthers Hochzeit“ in Wittenberg, Melt in Ferropolis und Kulturnacht in Gräfenhainichen. Es ist ein Feier-Wochenende. Für die, deren Party-Geschmack noch nicht getroffen ist oder die ganz andere Interessen haben, gibt es hier noch einige Empfehlungen.