Wittenberg/MZ. - Winterlich könnte es werden an diesem Wochenende. Vielleicht zu einer Winterwanderung einladend. Wer lieber eine wetterunabhängige Variante wählen möchte, erhält hier einige Tipps für Veranstaltungen, die zu einem Besuch einladen.

1 Phönix-Theaterwelt in Wittenberg: Fast zehn Jahre mussten die Rock ’n’ Roll-Fans in Wittenberg warten. Doch an diesem Sonnabend, um 19.30 Uhr kommen die Musiker des Musicals „Buddy - Die Buddy Holly Story“ nach langer Pause zurück auf die Bühne der Phönix-Theaterwelt und ziehen ihr Publikum in „Buddy in concert“ auf unnachahmliche Weise in den Bann der 50er/60er Jahre. Im Gepäck haben sie ihren neuen Frontmann Stefan „Preston“ Klöbzig von den Firebirds und mit ihm ihr völlig neues Programm. Mit ihm widmen sie sich in der aktuellen Show mit Leidenschaft den größten Hits der Rock ’n’ Roll- und Twist-Ära. Es ist eine temporeiche Show voller Witz und Esprit, bei der nicht nur Rock ’n’ Roll-Fans auf ihre Kosten kommen.

2 Anhaltisches Theater in Dessau: Im Großen Haus wird die Oper „Don Giovanni“ am Sonnabend, ab 16 Uhr im Anhaltischen Theater zu sehen sein. Die Legende von Don Juan, dem Frauenheld schlechthin, geht ins 14. Jahrhundert Spaniens zurück. Mozarts und da Pontes Version des Mythos vom „bestraften Wüstling“, der rücksichts- wie morallos unzählige Frauen gleichzeitig verführt, bei einem seiner Abenteuer den Gouverneur von Sevilla tötet und schließlich von der Statue seines Mordopfers in die Hölle gezogen wird, ist weniger mahnendes Lehrstück über einen Antihelden als vielschichtiges Porträt einer Gesellschaft, die an der Titelfigur die eigenen verborgenen Wünsche und Sehnsüchte abarbeitet. Dazu hat Mozart für seine Figuren die gleichzeitig liebevollste und bösartigste Musik verfasst, die dem musikalischen Theater bis ins 20. Jahrhundert den Weg gewiesen hat.

3 Stadthaus in Wittenberg: Zwei „Giganten“ der Orchestermusik stehen im Mittelpunkt des Neujahrskonzerts des Akademischen Orchesters Halle. Dazu eingeladen wird in der Reihe „Leucores musica“ am Sonntag, um 16.30 Uhr ins Wittenberger Stadthaus. Anton Bruckners 3. Sinfonie und als Kontrast dazu Beethovens 4. Klavierkonzert werden erklingen. Solistin ist Jungmin Lee, Konzertexamens-Studentin an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.Eröffnet wird das Konzert von einer Wiederentdeckung des Bruckner-Schülers Hans Rott. Dessen „Vorspiel zu Julius Caesar“ ist ein packendes musikalisches Stimmungsbild voller Kontraste und Dramatik.

Das Akademische Orchester Halle besteht aus rund 80 musikbegeisterten Studenten und Mitarbeitern der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Leitung und Moderation des Konzertes übernimmt Dirigent Daniel Spogis.

4 Kulturbastion in Torgau: „Engerling“ spielt am Sonnabend ab 20 Uhr in der Kulturbastion in Torgau. Die Band besteht seit 50 Jahren. Den DDR-Kulturfunktionären schien die Band um den Pianisten und Songwriter Wolfram Bodag als Blues-Band zu weit weg vom Idealbild des liedhaften Rock „als eigenständigem DDR-Beitrag zur internationalen Musikkultur“, als dass man sie wirklich hätte groß rauskommen lassen. Blues-Puristen dagegen kritisierten die mangelnde Authentizität einer Bluesband, die sich um die Einhaltung des originalen Zwölf-Takt-Schemas wenig scherte und stattdessen Blues-Elemente nach Belieben mit Rock- und Soulelementen vermengte oder sich gar in lange Improvisationen verstieg, heißt es in der Ankündigung.