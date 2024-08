Wittenberg/MZ. - Ja, wie die Zeit fliegt! Schon sind die Ferien vorbei, es ist August. Auch für das erste Wochenende dieses neuen Monats hat die MZ einige Empfehlungen zusammengestellt.

Wittenberg. Unter dem Motto „Wittenberg4Me – Mein OpenAir Erlebnissommer“ lädt Dalichow Event am Samstag, 3. August, um 20 Uhr zu einem Live-Musik-Abend mit dem Trio „Bluesrudy, Kat Baloun & Henry Heggen“ in den Cranach-Hof in der Schlossstraße 1 ein. Die Heimatstadt von Blues Rudy ist Wittenberg, Kat Baloun ist in den USA geboren und aufgewachsen. 1994 zog es sie nach Berlin. Ganz gleich wo und in welcher Formation: Immer beeindruckt sie als ausdrucksstarke Sängerin und virtuose Mundharmonikaspielerin, heißt es in einer Ankündigung. Henry Heggen steht seit über vier Jahrzehnten auf den Bühnen im In- und Ausland, aber er wohnt in Wittenberg, wo er vor einigen Jahren auch den Gitarristen und Sänger Bluesrudy kennenlernte. Über ihren Sound heißt es, er „bahnt sich mit der Leichtigkeit einer Dampfwalze den Weg ins Ohr“. Karten für den Live-Musik-Abend gibt es im Vorverkauf unter anderem in der Tourist-Information Wittenberg, Tel. 03491/498610.Wittenberg. Im „Sommerkino Wittenberg“ zeigen der Exil-Verein und die Cranach-Stiftung auf dem Cranach-Hof am Markt 4 am Samstag, 3. August, um 21.30 Uhr die deutsche Filmkomödie „Das Pubertier“ von Regisseur Leander Haußmann aus dem Jahr 2017. Er macht bekannt mit dem Journalisten Hannes Wengler, dessen Tochter Carla kurz vor ihrem 14. Geburtstag steht und die sich, Achtung: Pubertät!, in ein rebellisches Pubertier verwandelt. Fortan hat Hannes alle Hände voll zu tun, sie vor Alkohol, Jungs und anderen Versuchungen zu beschützen, was ihn immer mehr überfordert... Die Filmkomödie beruht auf dem gleichnamigen Buch von Jan Weiler. In den Hauptrollen sind Jan Josef Liefers und Harriet Herbig-Matten sowie Heike Makatsch und Detlev Buck zu sehen. Einlass zu der Veranstaltung ist ab 20.30 Uhr. Karten gibt es auch an der Abendkasse vor Ort.

Dessau. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Große Kunst in kleinen Happen“ lädt die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz am Sonntag, 4. August, 11 Uhr ins Schloss Luisium ein. Kastellanin Corinna Meyer wird Wissenswertes rund um die dortigen Kupferstiche vermitteln. Fürst Franz von Anhalt-Dessau ließ das Luisium für seine Gattin Louise als privaten Wohnsitz erbauen. Das Schloss verfügte zur Zeit der Fürstin über einen reichen Grafikbestand, der einen wesentlichen Bestandteil der Gestaltung der Innenräume des Hauses darstellte. Treffpunkt zur Führung ist der Gartenreichladen. Die Teilnahme kostet fünf Euro pro Person. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung gebeten: per E-Mail an [email protected] oder unter Tel. 0340/218370.

Uthausen. Am Samstag, 3. August, ab 11.30 Uhr freut sich der Feuerwehrverein Uthausen darauf, wieder mit Groß und Klein das Turmfest feiern zu dürfen. Der Bauerntriathlon um 16 Uhr werde dabei einer der Höhepunkte sein, während sich Kinder bei den Wasserspielen mit der Feuerwehr oder auf der Hüpfburg verausgaben dürfen. Geboten wird aber auch eine Malwerkstatt und bereits ab 13 Uhr kann das Glück beim Preiskegeln oder Preisschießen herausgefordert werden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt (ab 11.30 Uhr). Am Abend (ab 19 Uhr) kann getanzt werden.

Wittenberg. Zu einem Konzert zum Israelsonntag wird am 4. August um 18 Uhr in die Stadtkirche Wittenberg eingeladen. Gestaltet wird es von Warnfried Altmann (Saxofon) und Wilfried Staufenbiel (Violoncello, Gesang) unter dem Titel „Reichtum des Erlebens“. Auf dem Programm stehen jiddische Lieder und Improvisationen. Staufenbiel studierte Violoncello in Leipzig und Gesang in Berlin. 1980 wurde er Mitglied des Berliner Rundfunkchors und der „musica mensurata“. 1981 erhielt er einen Lehrauftrag für Gesang an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“. Altmann studierte an der Musikhochschule Dresden im Hauptfach Saxofon und arbeitete einige Jahre als Musiker in Big-Bands. Seit Anfang der 80er Jahre spielt er in verschiedenen Jazzformationen und komponiert. Eine intensive Konzerttätigkeit führt ihn jedes Jahr durch Deutschland und das europäische Ausland. Karten für das Konzert in der Stadtkirche Wittenberg gibt es auch an der Abendkasse.