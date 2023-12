Besondere Ausstellung von Berliner Künstlerin wird in Wittenberg eröffnet. Sie nennt ihre Arbeit auch „Kuhnst“. Warum das so ist.

Die Künstlerin Theresa Beitl aus Berlin stellt in Wittenberg aus. Eröffnet wird ihre Schau am Sonntag im „Kunst.Projekt.Raum“.

Wittenberg/MZ. - Wer bei Google den Begriff Kuh eingibt, bekommt im Sekundenbruchteil Millionen Ergebnisse angezeigt. Mal geht es um Kraft und Stärke dieses Tieres, ein andermal um die Rolle, die es in der Geschichte des Menschen und bei der Landwirtschaft spielt. Als „groß, monumental und kräftemäßig dem Menschen überlegen“, beschreibt Theresa Beitl einige Eigenschaften der Kuh, die, obschon derart domestiziert, noch etwas Archaisches in sich trage und, das vielleicht vor allem, „doch sehr friedliebend ist“. Jetzt kommt Beitl, freischaffende Künstlerin in Berlin, nach Wittenberg: Am Sonntag, 3. Dezember, wird im „Kunst.Projekt.Raum“ in der Jüdenstraße 6 ihre Ausstellung „Die Kühe kommen in die Stadt“ eröffnet. Vernissage-Beginn ist 15 Uhr.