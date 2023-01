Telekom baut aus: So soll Mobilfunk-Versorgung im Kreis Wittenberg besser werden

Die Telekom hat in den vergangenen zwei Monaten einen Mobilfunkmast in Pannigkau bei Eutzsch aufgebaut. Bis 2024 sollen weitere 32 Standorte im Kreis Wittenberg hinzukommen.

Kemberg/Wittenberg/MZ - „Die Mobilfunk-Versorgung im Landkreis Wittenberg ist jetzt noch besser“, verkündet die Telekom. Das Unternehmen habe dafür in den vergangenen zwei Monaten einen Standort neu gebaut. Das passierte in Kemberg, genauer gesagt in Pannigkau, wo ein Mast errichtet wurde.