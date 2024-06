Cobbelsdorf/MZ. - Seit Mitte Mai ist das Freibad im Coswiger Ortsteil Cobbelsdorf wieder geöffnet. Seit dieser Zeit haben – an den bisher nur vereinzelten sonnenreichen Tagen – bereits knapp 400 Badegäste die Chance genutzt, auf dem komplett auf Vordermann gebrachten Areal zu entspannen und im einladend blau leuchtenden Becken zu schwimmen. Am Ende der Saison 2024 im September werden sich – wie in den vergangenen Jahren durchschnittlich gezählt – etwa 4.500 Gäste hier entspannt haben. Sie alle profitieren von der just zu Saisonbeginn abgeschlossenen Teilsanierung.

97.000 Euro investiert

Neben den Büro- und Sanitätsräumlichkeiten wurden auch die Umkleidebereiche und in erster Linie die Sanitäranlagen des Freibades grundhaft saniert. Dabei sei es auch nötig gewesen, neben den augenscheinlichen Erneuerungen der Räumlichkeiten Mauern trocken zu legen.

Auch aus diesem Grund fiel die notwendige Investitionssumme von zirka 97.000 Euro in Anbetracht der relativ geringen Größe der sanierten Räumlichkeiten so hoch aus. Inklusive nagelneuem Fliesenspiegel und komplett neuen, zum Teil automatischen Armaturen erstrahlen die Örtlichkeiten für Damen und Herren aber nun in neuem Glanze.

Großer Wunsch der Mitarbeiter

Neben einem Fördermittelbescheid der Europäischen Union in Höhe von 53.000 Euro waren 44.000 Euro an Eigenmitteln der Stadt nötig, um das Bauvorhaben zu realisieren, informiert Jeanette Engel. Die Leiterin des Amtes für Bildung, Kultur und Soziales der Stadt Coswig berichtet darüber, dass die Sanierung der Sanitäranlagen ein großer Wunsch der vor Ort agierenden Angestellten war.

„Wir sind total froh, dass wir hier so engagierte Mitarbeiter haben“, sagt Engel im Rahmen einer kurzen Stippvisite am Mittwoch. Neben Stephanus Janowski, der als Fachangestellter für Bäderbetriebe den reibungslosen Ablauf im Bad sicherstellt, engagiert sich Kassierin Margrit Vogel seit vielen Jahren vor Ort und gilt als „gute Seele des Hauses.“

In zweiter Reihe versteckt

„Der Stadt ist es sehr wichtig, dass wir unseren Bürgern etwas bieten können“, kommentiert Bürgermeister Axel Clauß (parteilos). Das Cobbelsdorfer Freibad gehöre zu den schönsten Orten der gesamten Stadt.

Etwas versteckt in zweiter Reihe werde mit einem insgesamt 500 Quadratmeter großen, in Nichtschwimmer und Schwimmerbereich aufgeteilten, Becken und auf einem Areal von 6.000 Quadratmetern mit idyllischen Liegewiesen, verschiedensten Sonnenschutzdächern und unter anderem mit einem Beachvolleyballplatz aufgewartet. Im kommenden Jahr sei es geplant, auch die Beckenumrandung und etliche Bänke zu erneuern.