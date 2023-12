Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ. - Der Jahreswechsel wird die Preise an den Tankstellen deutlich nach oben treiben: Ab 1. Januar 2024 müssen Autofahrer pro Liter Diesel oder Benzin etwa vier Cent mehr als bislang berappen – abgesehen von den ohnehin immer noch schwankenden Spritpreisen an der Tanksäule. Dies hat folgenden Grund: Die Ampelregierung hat eine stärkere Anhebung der CO2-Steuer ab 2024 beschlossen – mehr als ursprünglich erwartet. (Siehe auch: „Was der Anstieg für Autofahrer ab 2024 bedeutet“). Durch die höhere Bepreisung fallen folglich auch höhere Kosten an den Tankstellen an. Die MZ hat sich im Kreis Wittenberg bei mehreren Tankstellenbetreibern erkundigt, wie sich der Beschluss des Bundestages auf ihr Tank-Geschäft auswirken könnte, was sie befürchten und wie Autofahrer trotz der höheren Spritpreise ein „paar Cent“ sparen können.