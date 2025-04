Tagung in Wittenberg erinnert an Schorlemmer

Ein Foto aus dem April 2022. Friedrich Schorlemmer im Lesezimmer seiner Wohnung in der Lutherstadt Wittenberg

Wittenberg/mz. - Mit einer Tagung erinnert die Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt in Wittenberg an Friedrich Schorlemmer, ihren langjährigen Studienleiter (1992 bis 2007) und Spiritus Rector. Schorlemmer war am 9. September 2024 im Alter von 80 Jahren gestorben.

Seminar in der Leucorea

Das Seminar soll vom 25. bis zum 27. April in der Leucorea stattfinden. Es trägt den Titel „Was bleiben wird“ und betrachtet den Theologen, Bürgerrechtler, Schriftsteller und Publizisten Schorlemmer. Verschiedene Bereiche seines Wirkens, seine Systemkritik an Kirche und Staat sowie seine Ermutigungen zu Klarheit und Geradlinigkeit werden auf der Tagung beleuchtet, heißt es von der Evangelischen Akademie und weiter: „Neben der Erinnerung und Würdigung des präzisen Denkers und Theologen befragen und diskutieren wir gemeinsam mit Ihnen die Relevanz seiner Texte und Thesen für uns und die Gesellschaft hier und heute.“

Der am 16. Mai 1944 im brandenburgischen Wittenberge geborene Friedrich-Wilhelm Schorlemmer war einer der wichtigsten Protagonisten der friedlichen Revolution in der DDR. Schon im September 1983 machte er auf dem evangelischen Kirchentag in Wittenberg mit einer eigentlich kleinen Aktion auf sich aufmerksam.

Auf Schorlemmers Initiative hin begann Kunstschmied Stefan Nau vor den Augen von etwa 600 Zuschauern ein Schwert zu einer Pflugschar um. Mit diesem symbolischen Akt „Schwerter zu Pflugscharen“ sollte der Wunsch nach Frieden ausgedrückt werden.

Podiumsgespräch

Historiker Dr. Volkmar Joestel spricht über Luther bei Schorlemmer. Es soll zum Thema Systemkritik ein Podiumsgespräch geben – mit Bundestagspräsident a.D. Wolfgang Thierse, Prof. Axel Noack, mit Evelyn Finger, mit Studentin Lydia Tschepe-Wiesinger, angefragt ist dafür auch Journalistin Evelyn Finger. Lieder und Texte von Schorlemmer werden zu Gehör gebracht und vieles mehr. Der Blick wird aber auch nach vorn gerichtet mit der Sonntagsfrage: Was wird aus der Kirche?

Aufgrund der hohen Nachfrage finde die Tagung im Auditorium maximum der Leucorea statt. Unter anderem wird der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Friedrich Kramer ein Grußwort sprechen.

Gegen eine Gebühr von 110 Euro gibt es noch freie Plätze.