Oranienbaum/MZ. - Rund 180 Tonnen Salat verlassen jeden Tag das Unternehmen Füngers Feinkost GmbH & Co. KG. Das sind rund 500.000 Becher am Tag, was wiederum etwa 110 Millionen Becher im Jahr ergibt. Denn produziert wird im Gewerbegebiet Dessora-Park in Oranienbaum an fünf Tagen in der Woche, jeweils in zwei Schichten. Nachts würden die Produktionsanlagen gereinigt und gewartet. 334 Mitarbeiter, darunter 19 Auszubildende zählt die Firma.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.