SV Eintracht Elster plant nach seinem Rückzug einen Neuanfang - ohne Wiederaufstieg

Eintracht-Mannschaft wird deutlich verjüngt. Wiederaufstieg in die Verbandsliga ist vorerst kein Thema. Aber Trainer Tobias Klier fordert zum Auftakt drei Punkte.

Elster/MZ - Nach dem sportlichen Abstieg des FC Grün-Weiß Piesteritz und dem freiwilligen Rückzug des SV Eintracht Elster strahlen die beiden gern als Leuchttürme bezeichneten Vereine jetzt in der Landesliga mit dem SV Allemannia Jessen, der SG Trebitz und dem SV Rot-Weiß Kemberg sportlich um die Wette. Damit ist Wittenberg neben dem Harz einer der zwei Landkreise, in dem es erst einmal keine Verbandsligamannschaft gibt. Für die Eintracht war es sicher auch ein emotional schwerer Schritt, hat man doch zeitweise gern auch schon mal mit der Oberliga geliebäugelt. Nun aber soll es in vielerlei Hinsicht einen Neuanfang geben.