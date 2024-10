Wittenberg/MZ - In einer Bar in der Straße der Befreiung in Wittenberg kam es am 10. Oktober gegen 23 Uhr zu einem Streit zwischen mehreren Männern im Alter von 19 bis 25 Jahren.

Dieser Streit eskalierte im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Männern aus Vorderasien. Da es bei der Aufnahme der Körperverletzungsdelikte sprachliche Verständigungsprobleme gab, konnte der genaue Tatablauf vor Ort nicht zweifelsfrei geklärt werden. Medizinisch relevante Verletzungen hatte wohl augenscheinlich kein Beteiligter erlitten.